Oficialismo respalda dichos de Presidente Boric y califican de "una insolencia con el país" las palabras de Carlos Larraín

Los partidos oficialistas respaldaron al Presidente de la República, Gabriel Boric, tras sus dichos contra Sergio Onofre Jarpa y criticaron la postura de la derecha y las declaraciones de Carlos Larraín.



La presidenta del partido Socialista, Paulina Vodanovic manifestó que "el llamado, por ejemplo, que ha hecho Carlos Larraín me parece inaceptable, de una falta de respeto, de una falta de sensibilidad".



"Probablemente porque él es uno de los hombres más ricos de Chile y no tiene el problema de tener que ir a comprar el pan o tener que comprar remedios que no le alcanza el dinero y por eso se permite una insolencia con el país", añadió.



"Carlos Larraín no le pega al Gobierno, le pega a los chilenos y chilenas que tienen necesidades y que no se pueden cubrir producto de la intransigencia de una derecha que sigue siendo terrateniente y que está pensando en sus intereses de defender las AFP", agregó Vodanovic.



Discurso similar fue el que tuvo el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch consideró que "Carlos Larraín tiene la virtud de que es muy transparente, es muy honesto, él está dejando claro que la derecha hoy día lo que quiere básicamente es bloquear toda posibilidad de transformaciones a un sistema que ha hecho crisis total en términos de que no entrega pensiones adecuada".



Por su parte, el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez indicó que "ese hombre, que es de una derecha caviar que nació en cuna de oro, que jamás probablemente le ha trabajo un peso a nadie, que venga a hablar de lo que le interesa al pueblo chileno, me parece paradójico".



"Yo espero que cuando se desempolven políticos de la última década, lo hagan para aportar y lamentablemente Carlos Larraín está en una campaña interna donde además de su extremismo y su siutiquería propia, viene a poner los puntos sobre las íes dentro de quien está intentando negociar en Renovación Nacional", apuntó.



Ibáñez agregó que “yo le diría a ese caballero que, si es que va a salir a hablar, lo haga pensando en el pueblo que al parecer él poco conoce. Cuando uno nace en cuna de oro es difícil que pueda entender la dificultad que tienen los pensionados en Chile para llegar a fin de mes".



Sobre las críticas del presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán por los dichos de Boric, Ibáñez se lanzó contra el timonel de RN e indicó que "son excusas para no sentarse a la mesa y Jarpa fue una persona que murió en la impunidad y que merece de todos quienes respetamos los derechos humanos, el repudio absoluto".



Mientras que Vodanovic sostuvo que "que la derecha, o parte de la derecha, no le guste hablar de los derechos humanos y particularmente de las violaciones de los derechos humanos que hubo en dictadura, que no le guste llamarle dictador a Pinochet, no es un problema del Presidente ni un problema mío, es un problema de la derecha que después de 50 años sigue sin reconocer que hubo violación a los derechos humanos".



"Cada uno sabe qué rol jugaron en la historia y Onofre Jarpa efectivamente fue una persona que participó del Golpe de Estado, que luego fue ministro del Interior de Pinochet y que bajo su mando como ministro del Interior, murieron personas", complementó.



Por último, el líder del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que "más que las menciones a Jarpa, más que las menciones de Carlos Larraín, más que las menciones que se puedan ir realizando en esta fecha, creo que tenemos una deuda con muchas familias, creo que además hay que avanzar en un proceso de reflexión profunda para que, como lo dijo el Presidente Lagos y la Presidenta Bachelet, esto nunca más suceda en Chile".

