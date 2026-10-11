Senadora Núñez cuestiona plan Chile Despega y exige nuevas medidas contra el desempleo

La necesidad de adoptar medidas inmediatas para enfrentar el deterioro del mercado laboral fue uno de los principales emplazamientos que realizó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), al Gobierno de José Antonio Kast. La parlamentaria advirtió que el desempleo se ha convertido en una emergencia nacional y sostuvo que las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo requieren un esfuerzo adicional.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, la senadora abordó el escenario económico del país, marcado por una tasa de desocupación de 9,6% durante el trimestre móvil junio-agosto, y cuestionó la capacidad del plan Chile Despega para responder por sí solo a la situación.

“Si hay una emergencia en Chile es el desempleo. Si no nos hacemos cargo desde las distintas aristas y con las distintas herramientas del alto desempleo, esto va a seguir creciendo”, señaló.

Si bien reconoció que el Ejecutivo está impulsando medidas orientadas a mejorar las condiciones económicas en el mediano y largo plazo, planteó que la urgencia exige instrumentos que permitan generar resultados en un período más breve.

“Creo que no es suficiente. Hay que hacer un esfuerzo mayor, pero no en mediano y largo plazo, porque creo que eso se está haciendo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el Estado debe evaluar un mayor esfuerzo financiero para enfrentar los próximos meses, mientras comienzan a producir efectos las iniciativas de reactivación.

“Se requiere algo mayor, y eso, guste o no guste, es poder soltar un poco la billetera para poder paliar estos meses que esperemos den resultado”, agregó.

MÁS SUBSIDIOS Y MEDIDAS PARA IMPULSAR EL EMPLEO

Entre las propuestas planteadas por Núñez se encuentra ampliar los subsidios a la contratación, acelerar la ejecución de proyectos de inversión y reducir las dificultades administrativas que retrasan nuevas iniciativas económicas.

La parlamentaria sostuvo que la gravedad del escenario laboral obliga a considerar mecanismos extraordinarios, incluso cuando estos no formen parte de las herramientas que habitualmente privilegia su sector político.

“No creemos en los bonos, pero cuando tú tienes una emergencia, tienes que echarle mano a cuestiones excepcionales”, expresó.

Sus planteamientos se producen después de que el Gobierno presentara Chile Despega, programa que contempla una inversión de $1,3 billones y busca impulsar la creación de más de 100 mil empleos mediante obras públicas, incentivos a la contratación y otras medidas de reactivación.

Pese a ello, la presidenta del Senado insistió en que La Moneda debe reforzar su respuesta y establecer acciones adicionales en el corto plazo.

En ese contexto, llamó al Ejecutivo a presentar durante esta semana propuestas concretas en materia laboral que vayan más allá de las medidas ya anunciadas.

CUESTIONAMIENTOS AL DISEÑO POLÍTICO DEL GOBIERNO

La senadora también extendió sus observaciones a la conducción política del Ejecutivo, señalando que la ciudadanía espera una hoja de ruta más clara y resultados frente a sus principales preocupaciones.

“Ya se acabó el diagnóstico”, manifestó, al plantear que la etapa de expectativas debe dar paso a decisiones y respuestas concretas.

A su juicio, las dificultades del Gobierno no se explican únicamente por sus cifras de aprobación, sino también por la percepción de que no se han producido modificaciones suficientes en la manera de abordar los problemas.

“Yo creo que el problema se mantiene más que por los números, porque uno no ve algo distinto”, sostuvo.

No obstante, Núñez aclaró que sus cuestionamientos no apuntan necesariamente a realizar un cambio de gabinete, sino a revisar la estrategia política y concentrar los esfuerzos en tres prioridades: seguridad, trabajo y crecimiento.

En ese marco, también destacó la importancia de avanzar en el Congreso con la tramitación de iniciativas pendientes, entre ellas el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, la agenda de mercado de capitales y las propuestas relacionadas con seguridad.

La presidenta del Senado llamó a construir acuerdos políticos amplios que permitan enfrentar las dificultades económicas y entregar respuestas a la ciudadanía antes de que finalice el año.

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