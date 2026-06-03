Nuevo homicidio tipo ejecución remece a la región Metropolitana: encuentran cuerpo baleado en ruta 78 de Talagante

Un nuevo homicidio tipo ejecución quedó al descubierto en una de las carreteras de acceso a la región Metropolitana, esta vez en la ruta 78 de la comuna de Talagante, donde la noche de este martes fue encontrado el cuerpo de un hombre con un balazo en la cabeza. Poco antes, un crimen similar se verificó en Lampa.

Este nuevo asesinato se reveló tras el hallazgo del cadáver de un hombre de entre 25 a 30 años en un paso bajo nivel, a la altura de kilómetro 40 de la mencionada carretera. La investigación del crimen quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI, que realizó peritajes en el lugar.

El fiscal ECOH Alfredo Cerri informó que al lugar se trasladaron los equipos investigadores "producto del hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona que tendría, al parecer, un impacto balístico en el cráneo". Añadió que el cuerpo presenta lesiones erosivas, pero no corresponden a algún tipo de tortura.

Por lo mismo, se sospecha que el cuerpo fue arrastrado al lugar para ocultar el crimen. En todo caso, el fiscal Cerri descartó una relación con el homicidio de Lampa. "No tiene ninguna relación lo uno con lo otro, son dinámicas totalmente diferentes, las posibilidades de que estén relacionados son muy bajas", aseveró.

Cabe recordar que un brutal homicidio quedó al descubierto la tarde del martes en Lampa, región Metropolitana, donde apareció el cadáver de un hombre con dos impactos de bala en la cabeza, envuelto en sábanas y atado de manos y piernas.

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