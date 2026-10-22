Nuevo balance del sistema frontal en la zona centro-sur: 45 personas damnificadas, 104 albergados y 40 aislados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La directora nacional del organismo, Alicia Cebrián, informó de 45 personas damnificadas, 104 albergados y 40 aislados.

Además, se contabilizan cuatro viviendas destruidas, 713 con daño menor, 18 con daño mayor y otras 79 que permanecen en evaluación por parte de los municipios.

Según indicó la Dirección Meteorológica, durante lo que resta de este jueves las precipitaciones se concentrarán principalmente entre las regiones de O’Higgins y Biobío, sin descartarse chubascos aislados en la región Metropolitana.

En tanto, para este viernes 23 se esperan precipitaciones de variada intensidad entre Coquimbo y Los Lagos, además de tormentas eléctricas, rachas ocasionales de viento asociadas al paso de nubes convectivas y posibles granizos.

Cabe señalar que se mantiene la probabilidad de formación de trombas marinas y tornados entre las regiones del Maule y Los Lagos.

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