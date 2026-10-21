Nueva salida remece a Poduje y al Minvu tras seguidilla de polémicas: Renuncia su segunda jefa de gabinete en siete meses

Isabel Seoane renunció al cargo de jefa de gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

De esta manera, la profesional se convierte en la segunda colaboradora en abandonar esa función desde el inicio del Gobierno de José Antonio Kast

En agosto, el arquitecto desvinculó a su entonces jefa de gabinete, Fabiola Ríos, y a su jefe de la División Jurídica, Jorge Díaz, tras diferencias internas.

A través de su cuenta en X, Seonane confirmó su paso al costado sin profundizar en los motivos, señalando que “hoy comienzo una etapa muy importante en mi vida personal, agradecida y honrada de haber formado parte del Minvu y de trabajar por las familias sin casa, para que Chile sea un país de propietarios. Gracias Ministro y al gran equipo Minvu!".

La salida de la ahora exjefa de gabinete se produce en un momento complejo para el secretario de Estado, marcado por una seguidilla de polémicas.

El los últimos días, Poduje tildó de “loco” al presidente argentino Javier Milei, durante un foro de Icare.

La controversia escaló al punto que el Presidente Kast debió intervenir para lamentar el hecho y donde aseguró que "esto no se va a volver a repetir".

Además, fue acusado de calificar de "payasos" a los parlamentarios, algo que negó, aclarando que "nunca me referí en esos términos a ellos".

El titular del Minvu también ha tenido roces con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Durante junio mencionó que "no le quiere dar un peso" para llevar a cabo iniciativas de su cartera.

Y a fines de abril se negó a recortar un programa que solicitó Hacienda y señaló que "el Presidente de Chile es mi único jefe" y que Quiroz "es un ministro más".

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