Nueva salida en el Gobierno del Presidente Kast: Renuncia el seremi de Bienes Nacionales de Arica

El seremi de Bienes Nacionales de la región de Arica, Cristián Pradenas Soto, presentó su renuncia al cargo.

La salida del profesional se trata de la renuncia número 45 de seremis en lo que va de Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, la ahora exautoridad presentó su renuncia durante la semana, la que se hizo efectiva a partir del jueves 22.

La cartera detalló que su salida responde a "motivos personales" y a demás, agradeció "su disposición y contribución a la institución"

El ministerio encabezado por Catalina Parot indicó también que "reafirma su compromiso con los desafíos de la cartera en la región".

Cabe recordar que sólo esta semana, el Gobierno informó de la salida de otros dos seremis, considerando el de Economía de Aysén, Rodrigo Aguilera, y el de Hacienda del Biobío, Ronald Rul.

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