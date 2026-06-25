Nueva arista del caso Lavín León: Fiscalía allana en el Congreso exoficina del exdiputado UDI Juan Manuel Fuenzalida

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Constanza Encina, realizó este jueves una diligencia de entrada y registro en las exoficinas del exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, ubicadas en el Congreso Nacional de Valparaíso.

El procedimiento fue llevado a cabo con apoyo de personal de la Brigada de Cibercrimen de la PDI y se enmarca en una nueva línea investigativa derivada del caso que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León desde el pasado 8 de mayo.

Lavín León permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber y es investigado por un eventual perjuicio fiscal estimado en 104 millones de pesos.

INVESTIGACIÓN APUNTA AL USO DE DATOS DEL SERVEL

La diligencia corresponde al segundo ingreso de la Fiscalía al Congreso Nacional en el marco de esta causa.

En esta oportunidad, las pesquisas están centradas en eventuales delitos relacionados con el acceso y uso indebido de información del Servicio Electoral (Servel) para alimentar la base de datos de SocialTask —también identificada como SocialTazk—, plataforma desarrollada por una empresa vinculada a Lavín León.

La investigación se extendió a los parlamentarios que contrataron asesorías de dicha firma y, en ese contexto, surgió el nombre del exdiputado Fuenzalida, lo que motivó nuevas diligencias destinadas a recopilar antecedentes sobre posibles delitos económicos.

Según los antecedentes del caso, las pericias se enfocaron en la revisión y extracción de información desde equipos computacionales.

FISCALÍA CONFIRMA DILIGENCIAS

Desde el Ministerio Público confirmaron el operativo, aunque precisaron que la causa permanece bajo reserva.

"Se ingresó a las exoficinas parlamentarias y domicilio, del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, la Fiscalía investiga Fraude al fisco. La investigación se encuentra bajo reserva, por lo que solo podemos confirmar la medida intrusiva", señalaron desde la Fiscalía Oriente.

Asimismo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las diligencias en desarrollo no estarían dirigidas contra parlamentarios actualmente en ejercicio.

De acuerdo con esos antecedentes, los allanamientos y pesquisas se concentran exclusivamente en exlegisladores de períodos anteriores.

La nueva arista investigativa surge mientras Joaquín Lavín León continúa en prisión preventiva, imputado por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

En paralelo, la Fiscalía continúa desarrollando diligencias para esclarecer los vínculos entre la plataforma SocialTask y las contrataciones realizadas por distintos exparlamentarios.

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