“Nuestras políticas públicas han llegado tarde”: Presidente Kast lamenta brutal muerte de niño de 12 años en San Bernardo

El Presidente José Antonio Kast se refirió este martes al caso del niño de 12 años que murió tras ser arrastrado durante varios kilómetros por una banda que robó el vehículo de su familia en San Bernardo, asegurando que “nuestras políticas públicas han llegado tarde” para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país.

Durante la presentación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el mandatario manifestó su pesar por el crimen y señaló que la jornada estuvo marcada por sentimientos contrapuestos.

“Hoy día es un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia”, expresó.

Posteriormente, el jefe de Estado profundizó sobre la gravedad del hecho, destacando la corta edad de la víctima y el impacto que genera este tipo de delitos en la sociedad.

“Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. Doce años, 12 años equivale más o menos a séptimo básico que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático”, añadió.

El Presidente también abordó los avances que, a su juicio, se han registrado en materia de seguridad, aunque reconoció que ninguna estadística puede compensar la pérdida de una vida.

“Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución, de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia, porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma”, enfatizó.

Finalmente, Kast hizo una reflexión sobre el avance del crimen organizado, apuntando a una pérdida de la autoridad y a una respuesta tardía de las políticas públicas.

“¿Por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? ¿Dónde los perdimos? En algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños en manos del crimen organizado. Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde”, cerró el jefe de Estado.

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