Noche de Museos 2026: más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas gratis en todo Chile

Este viernes se llevará a cabo la Noche de Museos 2026, iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca acercar el patrimonio y la cultura a la ciudadanía mediante la apertura gratuita de museos y espacios culturales de todo Chile, en horario extendido.

La nueva edición cuenta hasta la fecha con 358 espacios inscritos en 141 comunas del país y 612 actividades programadas, cifras que superan en más de 60 recintos las inscripciones registradas durante 2025 y las metas establecidas para este año.

La programación contempla una amplia variedad de propuestas, entre ellas exposiciones, visitas guiadas, presentaciones musicales, intervenciones lumínicas y recorridos patrimoniales. Además, la iniciativa busca impulsar la actividad turística y comercial en los distintos territorios, promoviendo la participación de diversos sectores.

REACTIVACIÓN DE BARRIOS

Uno de los principales atractivos de esta edición será la primera Ruta Nacional Museos que Iluminan, iniciativa que contempla intervenciones lumínicas en cerca de 40 recintos culturales a lo largo del país.

En Santiago, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Historia Natural serán parte de esta propuesta, con experiencias que combinarán iluminación, música y espectáculos en vivo para ofrecer una alternativa distinta de acercamiento a la cultura.

La programación también incluirá espacios menos convencionales, como museos al aire libre, cementerios patrimoniales y parques de esculturas universitarios, ampliando así las alternativas para que las personas puedan descubrir y disfrutar del patrimonio nacional.

BARES Y RESTAURANTES

Otra de las novedades de Noche de Museos 2026 será la incorporación de más de 200 bares, restaurantes y cafés, que se sumarán a la jornada cultural mediante la extensión de sus horarios de atención y la entrega de beneficios especiales para los asistentes.

Entre los sectores que participarán de esta activación gastronómica destacan el barrio Lastarria y Plaza de Armas, en Santiago; Quinta Normal; los centros históricos de Arica y La Serena; la Zona Típica Calle Baquedano de Iquique; el barrio Plaza Perú de Concepción; avenida Alemania en Temuco; Niebla, en la región de Los Ríos, y el centro histórico de Ancud.

Quienes deseen conocer en detalle las actividades, horarios y recintos participantes de esta nueva edición pueden revisar la programación completa a través del canal oficial de Noche de Museos 2026, disponible en el sitio web www.nochedemuseos.cl.

PURANOTICIA