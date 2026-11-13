No+TAG depone movilización en las rutas del país y acusa "represión" del Gobierno

El movimiento No+TAG confirmó que dieron por finalizadas las movilizaciones por el alza en el precio de los combustibles y acusaron represión por parte del Gobierno.

El vocero Andrés Alarcón afirmó que la decisión se debió ya que "tuvimos que hacerlo para resguardar la integridad de todas las personas que nos estaban apoyando acá en los diferentes puntos de paralización".

"Estuvimos hasta el final con las botas puestas representando a toda la ciudadanía. Lamentable que el Gobierno haya actuado de esta manera con represión", expresó.

El dirigente dijo que "no es la manera. Siento que la manera es buscar soluciones para la ciudadanía, porque a ellos no les afecta y ojalá que algún día puedan ver la realidad que existe en el país".

El jueves, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina no logró llegar a un acuerdo tras una reunión con el movimiento No + TAG. En ese momento, Alarcón confirmó que “no se pudo llegar a un acuerdo, lamentablemente. El Gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Acá hay una diferencia de clasismo con respecto a las organizaciones".

El dirigente se dirigió al Presidente José Antonio Kast y le pidió que "no apague el fuego con bencina, usted tiene la potestad de realizar gestiones en fin de toda la ciudadanía".

“Es lamentable que el Presidente salga del país cuando hay un problema ciudadano que afecta a mucha gente, esperamos que pueda destrabar esta situación, que el Presidente Kast le pida ayuda al candidato Kast para poder buscar soluciones“, sentenció.

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