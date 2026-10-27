Niño de 3 años murió tras caer desde el piso 13 de un edificio en Santiago Centro

Un niño de 3 años, aparentemente de nacionalidad extranjera, murió anoche tras caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en Santiago Centro. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.

El caso quedó al descubierto en la exPosta Central, hasta donde llegó personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, luego de recibir la denuncia correspondiente.

Al respecto, el subcomisario de la BH, Sebastián Rojas, informó que "a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte personal policial de esta brigada especializada concurrió hasta el Hospital de Urgencia Asistencia Pública"

En esa línea, añadió que "en el interior se encontraba un menor fallecido por muerte por precipitación de altura".

Posteriormente, los detectives realizaron una inspección en el departamento desde donde habría caído el niño. Sobre las condiciones del inmueble, el subcomisario señaló que "el que no contaba con medidas de seguridad y los seguros del ventanal de protección que daban acceso al balcón se encontraban en mal estado".

Finalmente, Rojas indicó que "continúan las diligencias de investigación tendientes a establecer los hechos materia de investigación".

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