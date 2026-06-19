Niña de 13 años y dos adolescentes resultan gravemente heridos tras ser blanco de violento ataque armado en plaza de Quilicura

Tres menores de 13, 15 y 16 años resultaron gravemente heridos producto de un ataque directo con armas de fuego propinado por desconocidos que se movilizaban en una camioneta en la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron en una plaza de calle Manuel Antonio Matta, al interior de la población Parinacota, donde se encontraba reunido un grupo de 10 menores.

De improviso pasó una camioneta con vidrios polarizados y a toda velocidad, con desconocidos que dispararon contra el grupo y se dieron a la fuga. Por las características del ataque, comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana.

El fiscal ECOH Salvador Arias reportó que cuando se encontraba reunido un grupo de personas, "llega un vehículo y efectúa diversos disparos hacia los menores, resultando tres de ellos baleados".

Agregó que "los menores están fuera de riesgo vital. Hay antecedentes médicos que son reservados y son materia, además, de investigación".

Lo que se sabe hasta el momento es que una niña de 13 años recibió un impacto en el tórax, mientras que los menores de 15 y 16 sufrieron lesiones en sus extremidades.

Las víctimas quedaron internadas en los hospitales San Juan de Dios y Roberto del Río, y se investigan rencillas entre bandas criminales del sector que derivaron en este ataque directo a los hijos de los supuestos rivales.

PURANOTICIA