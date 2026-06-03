Multitudinaria marcha termina con incidentes entre estudiantes y Carabineros en el centro de Santiago

Graves incidentes se registraron en la marcha convocada por la Confech que se desarrolló en un tramo de la Alameda, no autorizado por la Delegación Presidencial Metropolitana.

La manifestación contra los recortes fiscales impulsados por el gobierno del Presidente José Antonio Kast se inició alrededor de las 11:00 horas de este miércoles en plaza Baquedano, e intentó avanzar por la Alameda hacia La Moneda, pero Carabineros intervino a la altura de Santa Rosa, donde procedió a disolver la protesta con el carro lanzaaguas.

Grupos de encapuchados comenzaron a arrojar elementos contundentes y artefactos incendiarios a las fuerzas de Control de Orden Público, que reaccionó con gases lacrimógenos junto con detener a algunos de los violentistas.

Tras la disolución de la marcha, personas con el rostro cubierto protagonizaron violentos incidentes en distintos sectores del centro de Santiago, donde el tránsito vehicular fue suspendido en una amplia zona mientras duraban los disturbios. Estaciones del Metro también fueron cerradas.

Debido a los disturbios, las autoridades implementaron una serie de desvíos de tránsito en el centro de la capital. Asimismo, Metro informó el cierre preventivo de algunas estaciones en la Línea 1.

El delegado presidencial Germán Codina señaló que la marcha estaba autorizada entre Los Héroes y la Estación Central, pero la Confech insistió en ocupar el trazado desde Baquedano a La Moneda, lo que fue impedido por Carabineros.

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