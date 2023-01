Mujer de 68 años fue golpeada y maniatada durante asalto a su casa en Pedro Aguirre Cerda

Una mujer de 68 años fue víctima de un violento asalto en su hogar ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde fue golpeada y maniatada por delincuentes.

El hecho ocurrió cuando la dueña de casa regresó a la vivienda ubicada en la intersección de calle F con Cerrillos, después de haber ido a comprar el pan, y fue sorprendida por los antisociales que habían ingresado al inmueble rompiendo la puerta de entrada a golpes.

La víctima relató que “sentí ruidos, como que estaban tirando algo y después nuevamente. En ese momento ya había subido al segundo piso y me doy vuelta y me agarran de las manos, me tiran al piso, me golpearon el hombro y eran dos personas”.

“Yo pensé que estaba viviendo una pesadilla. Me tiraron al suelo, cortaron los cables del televisor, me amarraron las manos atrás, los pies a la altura de los tobillos y me decían ‘te vamos a matar, dónde está la plata que venimos dateados’”, agregó.

Los sujetos, tras cometer el ilícito y llevarse un botín de 5 millones de pesos, huyeron a pie y tras unos metros se habrían subido a un vehículo para darse a la fuga. La víctima, tras zafarse de las ataduras, le avisa de lo ocurrido a una vecina por teléfono, que prontamente fue en auxilio de la mujer junto a otras personas.

La dueña de casa fue trasladada a un recinto asistencial, para tratar sus lesiones y posteriormente realizó la denuncia a Carabineros.

El teniente Fernando Hormazábal, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que “equipos especializados de Carabineros levantan evidencia y realizan peritajes necesarios para dar con el paradero de los delincuentes que ingresaron a un domicilio particular de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se encontraba la dueña de casa, a quien redujeron provocándole lesiones leves”.

“Los antisociales sustrajeron 5 millones de pesos en efectivo, los cuales se encontraban en el interior de un mueble del domicilio”, agregó.

PURANOTICIA