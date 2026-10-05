Monsalve vuelve a arresto domiciliario nocturno y tribunal posterga para marzo la audiencia de preparación del juicio oral

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago postergó para el 3 de marzo de 2027 la audiencia de preparación del juicio oral contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado por violación y abuso sexual de una subordinada en septiembre de 2024.

Además, el tribunal cambió el arresto domicilio total por el de arresto domiciliario nocturno, entre las 10 de la noche y las 05:00 horas, medida que ha estado cumpliendo en su vivienda de Viña del Mar desde mayo de 2025, tras salir de prisión preventiva.

Luego se la audiencia de este lunes, su abogado defensor público Víctor Providel explicó que la postergación de juicio oral se debió a que Monsalve no fue notificado oportunamente de la acusación particular presentada aparte de fiscalía por la querellante.

"Dicho plazo se venció el día 25 de septiembre y Manuel Monsalve fue notificado el 28 de septiembre. Por lo tanto, la magistrada entendió que efectivamente la audiencia no se podía revisar en esta fecha y postergó de acuerdo a la programación que tiene el tribunal", explicó.

"NUNCA DIJE QUE ESTABA INCONSCIENTE"

Por su parte, al retirarse del tribunal, Monsalve reiteró su inocencia y aseveró que "estoy aquí porque me estoy sometiendo al proceso, para conocer la verdad hay que escuchar las dos partes".

En cuanto a las versiones de que habría declarado que sufrió una pérdida de consciencia, Monsalve dijo que "hay dos personas que caminaron la noche del 22 de septiembre por la calle. Es evidente que ninguna de las dos estaba inconsciente. Las dos personas relatan una pérdida de memoria, y la pérdida de memoria no es sinónimo de inconsciencia".

"Creo que este es un punto, muy importante también. Se da por hecho la pérdida de memoria de uno y se descarta por hecho la pérdida de memoria del otro. La pérdida de memoria no es un sinónimo de inconsciencia. Yo nunca he dicho que estaba inconsciente", añadió.

Además, calificó como un error "haber salido ese día a comer con una persona que trabajaba en la Subsecretaría, eso es un error enorme, lo asumo con un error, me expuso a una situación de vulnerabilidad que no debió haber ocurrido y lo asumo como una decisión equivocada".

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