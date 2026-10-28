Minsal cifra en más de 140 mil los niños que aún no completan su vacunación contra el sarampión

La campaña del Ministerio de Salud (Minsal) de puesta al día en la vacunación contra el sarampión, permitió inmunizar a 44.386 niños y niñas de hasta 6 años desde julio, quienes tenían solo una dosis o ninguna de la vacuna contra ese virus.

El balance fue presentado en el Cesfam Las Mercedes, en Estación Central, por la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, junto al representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, doctor Giovanni Escalante.

Durante el segundo semestre, los equipos de las seremi y equipos de salud buscaron a los niños y niñas rezagados en los colegios, en el marco de la vacunación escolar programada, y realizaron operativos especiales en jardines infantiles y salas cuna.

A esto se sumaron llamados telefónicos y mensajes por WhatsApp a madres, padres y tutores. Sin embargo, sigue habiendo miles de niños que no están apropiadamente protegidos contra el sarampión.

Quedan más de 140 mil niños y niñas con su esquema de vacunación incompleto y casi 62 mil de ellos vive en la región Metropolitana.

Cerca de 7 de cada 10 son mayores de 3 años a quienes solo les falta la segunda dosis; un 27% requiere ambas dosis y un 6% son menores de 3 años sin su primera dosis.

“Que Chile no tenga circulación comunitaria de sarampión desde 1993 no significa que el virus no pueda volver. Mientras queden niños con su esquema de vacunación incompleto, seguimos expuestos a que se contagien si salen del país o llega un caso importado”, dijo la subsecretaria. (…).

Agregó que “por eso, insistimos en el llamado a los padres, madres y tutores de niños que no tienen su esquema de vacunación completo, aunque tengan cuatro o cinco años, aunque esté fuera de la edad que sugiere el esquema, que lo hagan, que se acerquen a cualquier vacunatorio público o privado”.

La autoridad añadió que las familias pueden revisar en la página portalpaciente.minsal.cl si sus hijos tienen las dos dosis contra la enfermedad y recalcó que la vacunación es gratis y universal.

El sarampión puede causar encefalitis, convulsiones, ceguera y la muerte, y una sola persona puede contagiar a entre 12 y 18; no obstante, es prevenible con la vacuna que en Chile se pone a los niños a los 12 y 36 meses de edad.

Esa estrategia ha permitido que en Chile no haya transmisión comunitaria de sarampión desde 1993. Sin embargo, los contagios en la región de las Américas son los más altos en 22 años.

CASOS SOSPECHOSOS

De acuerdo con la subsecretaria Pizarro, “este año Chile ha monitoreado 460 casos sospechosos de sarampión, de los cuales se han confirmado solo tres casos importados, o sea de personas que se contagiaron en el extranjero. Esto quiere decir que el sarampión es un riesgo presente”.

“Si ninguno de esos casos generó contagios dentro del país es gracias a la estrategia de vigilancia y profilaxis que se activa en estos casos, pero también gracias a que la mayoría de la población está vacunada y esa barrera hay que mantenerla en alto”, aseguró.

En esa misma línea, el representante de OPS/OMS en Chile, doctor Giovanni Escalante enfatizó que “el sarampión está de vuelta en las Américas y no podemos normalizarlo. Tenemos una vacuna segura y eficaz, sabemos cómo detener la transmisión y sabemos qué debemos hacer: cerrar las brechas de vacunación, detectar rápidamente cada caso y actuar sin demora”.

“Frente al sarampión, prevenir hoy evita brotes mañana. En sarampión no basta con tener una buena cobertura nacional. Si quedan comunidades o grupos sin vacunar, el virus encuentra por donde entrar y propagarse. Necesitamos coberturas de vacunación homogéneas, superiores al 95%. Cada niño/a protegido cuenta. Las vacunas salvan vidas”, agregó.

Según el último reporte de la OPS, en la región de las Américas se notificaron 56 mil 700 casos confirmados en 17 países y territorios, con 81 fallecidos. La OPS también calificó de “muy alto” el riesgo de contagio en los eventos masivos asociados a la visita del Papa León XIV a Argentina, Perú y Uruguay entre el 6 y el 17 de noviembre, y recomendó a quienes asistan verificar que están protegidos.

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Minsal mantiene vigente una alerta epidemiológica por sarampión y, desde mayo, realiza semanalmente una Búsqueda Activa Institucional para detectar casos que no hubieran sido notificados como sarampión en los centros de salud.

Las autoridades llamaron a revisar el esquema de vacunación de los niños y niñas en portalpaciente.minsal.cl, con Clave Única, y a ubicar el vacunatorio más cercano en mevacuno.cl. La vacuna es gratuita y universal.

En la actividad también se exhibió el video de la campaña comunicacional, que se difundirá en redes sociales junto con mensajes radiales.

PURANOTICIA