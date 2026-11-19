Una mayor capacidad de respuesta de los centros de salud y un acceso más oportuno a herramientas de diagnóstico son algunos de los objetivos de la nueva disposición del Ministerio de Salud que amplía las facultades de siete grupos de profesionales para solicitar exámenes clínicos y procedimientos en la Atención Primaria de Salud (APS).

La medida, establecida mediante la Resolución Exenta N.º 784 del Minsal, incorpora a enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, matronas, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos y fonoaudiólogos a este mecanismo, permitiéndoles emitir órdenes para determinadas prestaciones, de acuerdo con sus competencias profesionales y los protocolos definidos para la atención primaria.

La iniciativa busca contribuir a reducir los tiempos de espera, facilitar el acceso a prestaciones diagnósticas y fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, especialmente en el seguimiento de pacientes y las acciones de prevención y detección temprana de enfermedades.

Loredana Yutronic, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Alba, calificó la medida como “un avance hacia una Atención Primaria de Salud con mayor capacidad resolutiva”.

La académica destacó que esta medida permitirá “responder de manera más oportuna y eficiente a las necesidades de salud de la población”. Asimismo, explica, “representa una oportunidad para fortalecer el enfoque preventivo, acercando las prestaciones y herramientas diagnósticas a las personas y favoreciendo la detección precoz y el acceso oportuno a la atención”.

¿QUÉ EXÁMENES PODRÁN SOLICITAR?

Entre las prestaciones contempladas se encuentran exámenes de laboratorio como glicemia, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, creatinina, orina completa, hemograma y hormona estimulante de la tiroides (TSH).

También se consideran procedimientos como electrocardiogramas, espirometrías y radiografías de tórax, además de pruebas para la detección del VIH y la sífilis. En materia preventiva, se incluyen exámenes como el Papanicolaou (PAP) y el test de Virus del Papiloma Humano (VPH).

La autorización, sin embargo, no supone que estos profesionales puedan solicitar cualquier examen de manera indiscriminada. Su aplicación está circunscrita a las prestaciones contempladas en los programas y protocolos de Atención Primaria, dentro del ámbito de competencia de cada profesión y bajo las condiciones de supervisión establecidas por la normativa.

Para Yutronic, el cambio también representa una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los distintos integrantes de la red asistencial. En ese sentido, sostuvo que esta modificación “contribuye a avanzar hacia una red asistencial más integrada y articulada, donde los distintos niveles de atención y profesionales de la salud actúen de manera coordinada y complementaria, asegurando la continuidad de los cuidados y poniendo en el centro las necesidades de las personas”.

La nueva disposición se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la Atención Primaria de Salud, promoviendo un trabajo más coordinado entre los equipos multidisciplinarios y facilitando que las personas puedan acceder a evaluaciones y procedimientos diagnósticos sin depender exclusivamente de una consulta médica para cada solicitud.

PURANOTICIA