Ministro Rau llama a la "prudencia" tras la caída del fondo E: "Pedimos no tomar decisiones apresuradas"

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, comentó sobre el procedimiento sancionatorio que inició la Superintendencia de Pensiones contra siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tras la caída del fondo E.

Al respecto, mencionó que "el 9 de abril, a dos semanas de haber asumido, el superintendente de Pensiones puso límites a la inversión en estos activos derivados que provocaron la caída en el fondo E y estableció plazos para la reducción de esta exposición en estos activos derivados llamados swaps”.

Explicó que "desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social oficiamos a la Superintendencia de Pensiones para que nos den toda la información y las medidas que se están adoptando y después de eso, se activa el proceso sancionatorio que va a determinar responsabilidades y sanciones una vez que termine el proceso".

Además, el secretario de Estado aseguró que "como Gobierno estamos ocupados en esta materia, los ahorros previsionales de los chilenos sabemos que son muy importantes. Nosotros pedimos no tomar decisiones apresuradas en la medida que se pueda postergar por unos meses".

“Necesitamos conocer esta investigación, si va a haber sanciones, si va a haber restitución patrimonial o no. En la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses, la prudencia es buena consejera en este caso”, añadió.

Finalmente, el ministro sostuvo que "si las personas no pueden esperar, que se informen bien, existen distintos tipos de modos de pensiones: retiro programado, renta vitalicia, son distintos efectos que tienen estas caídas en los fondos de pensiones. Puede haber ajustes en los precios de las rentas vitalicias, puede haber rebote técnico, a eso nos referimos con actuar con prudencia".

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