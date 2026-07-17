Ministro Rau informa sobre derechos laborales ante sistema frontal: "No se pueden hacer descuentos ni desvinculaciones por no llegar al trabajo"

En el marco de su visita a la región del Maule en el contexto del sistema frontal que afecta al país, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, informó los derechos que tiene los trabajadores en este contexto.

Luego de una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en las oficinas de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Talca, la autoridad recordó que “es fundamental que en estas circunstancias actuemos con responsabilidad, que nos cuidemos en el tema del trabajo”.

“Es importante que empleadores y trabajadores tomen como primera decisión el cuidado personal y la integridad de las personas”, afirmó el titular de Trabajo.

En ese sentido, añadió que “la legislación es bien clara, no se pueden hacer descuentos ni desvinculaciones por no poder llegar al lugar del trabajo. Lo más importante es que nos cuidemos y desde el Maule, Chile se cuida”.

La autoridad señaló que “están todas las autoridades desplegadas en terreno, el Presidente Kast nos ha pedido a todos los ministros que estemos en terreno y estamos trabajando fuertemente en eso”.

También, el ministro agradeció la coordinación en las labores de prevención en la región del Maule lideradas por el delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto.

Por último, el secretario de Estado reiteró que la Dirección del Trabajo habilitó el correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl para recibir denuncias relacionadas con eventuales incumplimientos laborales derivados de la contingencia.

Además, en caso de consultas laborales, se puede visitar www.dt.gob.cl o llamar al 600 450 4000.

PURANOTICIA