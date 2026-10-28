Ministro Rabat dijo sentirse “muy bien, muy concentrado” previo a sesión especial en la Cámara por rebaja de condenas

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó sus impresiones sobre la sesión especial que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados tras la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La autoridad dijo sentirse “muy bien, muy concentrado” y reiteró su confianza en el apoyo del Presidente José Antonio Kast: "Por supuesto, así que muy bien".

Por otro lado, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue consultado respecto a la continuidad de Rabat en su cargo y señaló que "todos dependemos de la confianza del Presidente, siempre".

Además, fue requerido respecto a los 40 casos que, según el ministro Rabat, contaban con fallos favorables y afirmó que respondería aquello "en su momento".

Cabe señalar que la Comisión de Constitución del Senado acordó fusionar cuatro proyectos que buscan evitar que condenados por abusos sexuales a menores de edad puedan acceder a la rebaja de condenas.

Además, en la instancia, el ministro Rabat explicó en detalle los pasos que están considerados para otorgar el beneficio de rebaja de pena por comportamiento sobresaliente, señalando que cuando la petición llega al ministerio, este ve los criterios objetivos y no hay ponderación del mérito de la solicitud.

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