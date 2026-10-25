Ministro Rabat descarta renuncia y anuncia cambios a ley de rebaja de condenas

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la polémica por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y descartó su eventual renuncia.

En conversación con el programa Estado Nacional, Rabat anunció cambios a la legislación que regula la reducción de condenas por buena conducta. “Lo que vamos a hacer es que en esta ley, que tiene un objetivo noble, se deban considerar los requisitos al momento de efectuar la solicitud”, explicó.

El secretario de Estado sostuvo que "de esa manera vamos a evitar que cualquier persona condenada por este tipo de delitos antes o después de febrero del año 2022 puedan acceder a esta rebaja de condena".

En cuanto a enfrentar una eventual acusación constitucional, la autoridad sostuvo que una acción de ese tipo "no tiene asidero" y argumentó que el ministerio ha actuado conforme a derecho.

"Yo entiendo que estoy frente a una facultad que tienen los legisladores. Y, por lo tanto, en eso no me pierdo un minuto. Pero también creo, y esta semana ha sido bastante clara, en que he estado comportándome conforme a la Constitución y la ley”, indicó.

Rabat también descartó su renuncia y manifestó que "no, no he pensado renunciar". "Espero acompañar al Presidente durante sus cuatro años", recalcó el titular de Justicia.

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