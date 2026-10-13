Ministro Rabat descarta "presión política" por indultos y afirma que "lo ideal es poder resolver lo antes posible"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, descartó que la ofensiva de legisladores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario para acelerar definiciones sobre las solicitudes de indulto por razones humanitarias genere presiones políticas sobre el Gobierno y reiteró que los casos serán analizados individualmente, sin plazos comprometidos y en función de los antecedentes disponibles.

“Cuando uno fija un derrotero y se ciña ese derrotero, no va a haber nunca una presión en el sentido, no es cierto, de tener una presión política”, aseguró en un punto de prensa luego de participar de la primera reunión del Comité Consultivo y la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Civil en el Ministerio de Justicia.

Agregó que “nosotros hemos fijado una forma de trabajo en esta materia que es delicada y por lo tanto hay que actuar sobre la base del caso a caso, sobre la base de los antecedentes que se recuperen y sobre la base de la convicción que con mucha precaución se adopte en cada situación”.

“No hay plazos fijados para esta materia, lo ideal es poder resolver lo antes posible, porque entendemos que hay un interés legítimo de la ciudadanía”, añadió.

Sobre las solicitudes de indulto por razones humanitarias, el secretario de Estado dijo que no quería “generar una controversia de orden político” y señaló que esa era una discusión que se estaba dando entre parlamentarios.

La discusión volvió a instalarse tras el fallecimiento de Juan Aliste Vega mientras cumplía condena por el asesinato de un carabinero. El exintegrante del Movimiento Lautaro había pedido un indulto por razones humanitarias luego de ser desahuciado a raíz de un cáncer.

“Para el Gobierno todos los antecedentes se van a considerar caso a caso en la medida en que ellos consten en cada uno de los expedientes administrativos al respecto”, aseguró.

E insistió en que no estaban en condiciones de comprometer fechas. “Hay una cuestión de análisis que no requiere de fechas, sino que de convicciones”, finalizó.

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