Ministro Quiroz valora acuerdo con camioneros: "Estamos conformes con la solución"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el acuerdo alcanzado con los gremios de camioneros para dar fin a las movilizaciones por el alza de los combustibles.

En conversación con La Tercera, Quiroz sostuvo que "desde la primera alza de la bencina, en marzo, Hacienda ha estado siempre involucrada en las conversaciones con las distintas agrupaciones del transporte. Desde entonces a la fecha hemos tenido más de 30 reuniones con las agrupaciones. Ha habido un seguimiento constante".

"Elaboramos la primera propuesta que se puso en la mesa y la analizamos con el Presidente, con el ministro Alvarado y el que habla. Llegamos al final de ese día con una propuesta muy concreta, que fue la que se dio a conocer y que motivó este proyecto de ley", afirmó.

El secretario de Estado mencionó que "hubo en el final una especie de división del trabajo. Yo me quedé con las agrupaciones grandes y el ministro Alvarado siguió con las dos más chicas".

Respecto al acuerdo, Quiroz detalló que diseñó la propuesta "como parte de un trabajo en equipo. Obviamente, la propuesta económica la tenemos que diseñar nosotros, somos los que calculamos los costos, en fin. En una negociación uno obtiene lo que negocia, y lo que negociamos a mí me parece satisfactorio dada las condiciones que teníamos. Siempre me hubiese gustado que no hubiese habido negociación, pero, dado que la hubo y dado el contexto, la negociación fue satisfactoria".

Pese a ello, admitió que "para Hacienda siempre va a haber un dolorcillo de guata cuando se abre la billetera más allá de lo que se previó, eso siempre es así. Pero, dada la situación y dado como se habían trabado las negociaciones durante la semana, estamos conformes con la solución".

Al ser consultado sobre cómo van a financiar el acuerdo con los camioneros hasta marzo de 2027, el jefe de la billetera fiscal afirmó que "el costo de esto tiene que ver con la evolución de los precios internacionales. Esto puede costar mucho, poco o nada, no sabemos. Nuestra disposición también a pausar el alza, que la tomamos ya hace varias fijaciones atrás, tenía que ver también con nuestra percepción de que eventualmente esto iba a tener que ceder. Y lo que hemos sabido en las últimas dos semanas, en particular después de las elecciones de Estados Unidos, es que esto debería ir cediendo. Eso se está reflejando en los mercados de futuros".

"El costo, en nuestra proyección, es del orden de los US$700 millones más o menos. Ahora bien, siempre estos costos hay que verlos con los escenarios contrafactuales. Nosotros seguimos teniendo una muy buena evaluación en términos fiscales de las decisiones que tomamos respecto de las que se hubiesen tomado si hubiésemos seguido las reglas usuales del Mepco", indicó.

La autoridad añadió que "con las reglas usuales del Mepco, hoy tendríamos los mismos precios de la gasolina que tenemos. Estaríamos todavía por debajo del diésel un poco, pero parecido. Pero en el camino nos habríamos gastado 3,8 billones de pesos aproximadamente. Y lo que nos hemos gastado a la fecha -incluyendo lo que hemos gastado en el Mepco, más las ayudas que se dieron al comienzo- es la mitad de eso: 3,8 billones de pesos versus los 1,9 billones de pesos".

PURANOTICIA