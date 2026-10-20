Ministro Quiroz respalda investigación contra las AFP por pérdidas en fondos D y E: "Son las personas las que han sufrido"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que la Superintendencia de Pensiones deberá determinar si hubo negligencia o actuaciones temerarias por parte de las AFP tras las pérdidas de los fondos D y E, y advirtiendo que, si se establecen responsabilidades, podrían aplicarse sanciones a los involucrados.

"Así es que las instituciones deben funcionar, tienen que funcionar con la máxima severidad, y, si corresponde, aplicar las sanciones que la ley faculta a la autoridad para imponer", afirmó.

Añadió que “son las personas aquí las que han sufrido una pérdida, y queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si aquí hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de la AFP, y eso lo va a determinar la Superintendencia".

El secretario de Estado señaló que los directores de las AFP tienen el deber de actuar con diligencia y cuidado, y advirtió que, si se determinan responsabilidades, podrían tener que responder con su propio patrimonio.

"Lo más importante es que lo que sigue ahora es una investigación por un proceso eventualmente sancionatorio, por incumplimiento eventual del deber que tienen los directores del debido cuidado", declaró.

Finalmente, el ministro también se refirió a eventuales compensaciones para los afiliados afectados y sostuvo que primero se debe completar la investigación. Esta deberá determinar si las pérdidas se explican por el riesgo propio de las inversiones o si hubo descuido, negligencia o decisiones temerarias por parte de las AFP.

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