Ministro Quiroz defiende recortes de gasto público y descarta bajar impuestos sin ordenar las finanzas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los recortes y el control del gasto público como parte de la estrategia del Gobierno para ordenar las finanzas fiscales y cumplir sus metas económicas. Durante su intervención en Enagro, reconoció que algunos de estos objetivos son considerados “imposibles o muy difíciles”, aunque recordó que también existían dudas sobre la capacidad de ordenar las cuentas fiscales.

Respecto de las proyecciones del Gobierno de cerrar el mandato con un crecimiento tendencial del 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y un déficit estructural equivalente a 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), Quiroz señaló que “todo el mundo dice que es imposible o muy difícil. Quiero también decirles que nos decían que era imposible ordenar las cuentas fiscales”.

Durante la instancia, el secretario de Estado centró su discurso en la importancia de controlar y utilizar responsablemente los recursos públicos, defendiendo la necesidad de mantener el orden en las finanzas del Estado.

"Cuando el gasto se descontrola, también lo hace el orden social y las funciones básicas que tiene que cumplir el sector público. Eso estamos ordenando hoy, sé que no siempre es comprendido", aseguró.

En esa misma línea, el ministro cuestionó la evaluación de los programas estatales y la dificultad de determinar cuáles cumplen adecuadamente sus objetivos. Sostuvo que "a veces me dicen: 'Este programa es muy bueno'. Mira, no conozco a ningún programa que diga: 'Aquí nos robamos la plata'. Todos tienen bonitos nombres, todos hacen titulares de si se cerró o redujo tal programa".

Finalmente, Quiroz descartó la posibilidad de reducir los impuestos sin antes ordenar las finanzas públicas y advirtió sobre las consecuencias de un crecimiento sostenido del gasto estatal. “No podemos bajar los impuestos (...) y al mismo tiempo no ordenar las finanzas públicas. Y lo que ocurre cuando los estados de bienestar crecen sin límites (en su gasto) terminan como hoy en día estamos viendo en la televisión. Terminan como Francia, que gasta un 50% del PIB y que no es suficiente porque se genera una cultura en donde todo se espera que lo dé el Estado”, aseguró en su discurso el ministro Quiroz.

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