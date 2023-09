Ministro Montes destaca sustento jurídico en querella del CDE por caso convenios

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la fundamentación jurídica de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Carlos Contreras y Daniel Andrade, en el marco del caso convenios.



“Creemos que el hecho de que el CDE, analizando todos los datos, haya resuelto querellarse en los términos acusando por fraude, es algo que tiene mucho sustento y esperamos que esto avance", afirmó Montes, luego de acompañar al Presidente Gabriel Boric en una actividad con organizaciones sociales en la comuna de Pudahuel.



“Aquí lo que importa es que quienes cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción, respondan al país y devuelvan el dinero, que recuperemos el dinero. Ya hemos recuperado bastante, nos faltan noventa millones que esperamos que a través del juicio puedan recuperarse”, subrayó.



Sobre una eventual renuncia a la cartera de Vivienda, el secretario de Estado insistió en que no está en sus planes dejar sus responsabilidades actuales. “No voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez, yo voy a cumplir la labor mientras el Presidente me encargue las tareas que estoy desarrollando”, afirmó.

PURANOTICIA