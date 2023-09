Ministro Luis Cordero: "Jamás cuestionaría el compromiso democrático de la derecha"

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió diversos temas en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en medio de su visita a Concepción.



En conversación con Biobío Chile, Cordero destacó la importancia de recordar este acontecimiento histórico. "Es un momento para reflexionar sobre la democracia, los derechos humanos y el respeto a la voluntad popular", afirmó.



Además, el ministro al ser consultado sobre el ex presidente Salvador Allende, declaró: "Salvador Allende constituye sin duda un símbolo de la democracia chilena, el cual yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese sesgo retrospectivo. Sobre todo por la manera de mirar las cosas".



"Esta idea de que no hay un Pinochet sin un Allende, lleva a un implícito. Lleva un implícito de justificar el término de un gobierno electo democráticamente y me parece que para eso están las reglas de la democracia, no las reglas de la fuerza", puntualizó.



En este sentido, el secretario de Estado también se pronunció sobre la posibilidad de cerrar el penal de Punta Peuco, donde cumplen condena algunos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.



"Lo que nosotros hemos dicho es que cualquier decisión que se tenga que tomar sobre Punta Peuco va a ser en el contexto de la política penitenciaria en general", explicó.



Asimismo, precisó que "una cosa que yo vengo diciendo hace mucho rato, no solo a propósito de esta fecha, sino que de antes, es que dado el aumento significativo de la población penal que tiene el país, nosotros estamos obligados a optimizar todos nuestros penales".



"Cualquier decisión que se pueda adoptar sobre Punta Peuco va a ser en el contexto de la política penitenciaria. Y nada que tenga que ver con estas fechas, porque la política penitenciaria es una cuestión un poco mayor", explicó.



El titular de Justicia abordó el Plan Nacional de Búsqueda, que busca conocer las circunstancias de la detención y desaparición de personas durante la dictadura. Al respecto, destacó la importancia de esta iniciativa como una política pública permanente y mencionó la necesidad de optimizar la búsqueda de información sobre los desaparecidos.



"El Plan Nacional de Búsqueda está construido desde el punto de vista de un instrumento de política con sus objetivos, objetivos específicos, metas y acciones, como un instrumento de política pública que sea permanente, pero además que esté sometido a la investigación regular y se satisface a sí mismo", aseguró.



En cuanto al compromiso democrático de la derecha chilena, Cordero destacó que, a pesar de las diferencias políticas, existe un consenso en la defensa de la democracia, el rechazo a la violencia política y la protección de los derechos humanos. Aseguró: "Jamás cuestionaría el compromiso democrático de la derecha por esa ausencia."

PURANOTICIA