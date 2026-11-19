El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, se reunió en La Moneda con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, para abordar temas de inteligencia artificial. Alvarado descartó un llamado de atención por sus diferencia con la subsecretaria Carolina Rossi.

Tras el encuentro, Alvarado aseguró que el motivo fue "sacar adelante tareas y fundamentalmente en estos principios de acuerdo que tiene con organizaciones internacionales para temas de inteligencia artificial", esto en referencia al convenio con OpenAI.

"Lo importante es que ese trabajo se realice con un profundo sentido de responsabilidad como caracteriza a la ministra y también debidamente coordinados con el resto de los ministerios involucrados", añadió

Sobre la polémica con Rossi, el vicepresidente aseguró que "no se trata de llamado de atención, se trata de reuniones de trabajo, de coordinación y de revisar los objetivos y los propósitos que tiene el gobierno en materia de innovación, ciencia y tecnología. La ministra cuenta con todo nuestro respaldo para sacar adelante esas tareas".

Aseguró que "fue una muy buena reunión, muy positiva tanto para mí como ministro del Interior, del punto de vista de la coordinación del trabajo interministerial; y para la ministra, del punto de vista de expresar y contarme cómo está realizando la labor del Ministerio de Ciencias".

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