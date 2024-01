Ministro de Vivienda afirma por «Caso Convenios» que espera que se recupere "hasta el último peso"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al «Caso Convenios» e indicó que pese a toda la polémica por el traspaso de dineros, “yo soy un convencido de que las fundaciones son necesarias, pueden hacer un aporte grande”.

En diálogo con radio ADN explicó que “de la investigación que hemos hecho, desde que se supo esto el 16 de junio, descubrimos que había un caso de corrupción con Democracia Viva. ¿Y por qué es corrupción? Porque se establece un conflicto de interés, se usa parte de los recursos para contratar personas vinculadas a un sector político determinado. Y después seguimos investigando a lo largo del país”.

Por lo mismo, Montes aclaró que “no es verdad que hay una ‘Democracia Viva’ en todas las regiones. Eso no lo dijo nunca el contralor”.

“Lo que encontramos a lo largo del país son instituciones que no han hecho el trabajo que había que hacer, y en ese sentido, nosotros creemos que hay riesgo de que esa plata no se devuelva o no se use en lo que corresponde”, explicó la autoridad respecto a las irregularidades detectadas.

El secretario de Estado también entregó nombres de fundaciones. “Entre estas están Arquiduct, que viene del gobierno pasado y que estuvo vinculada a gente de RN en algún momento; RIC, que viene de este gobierno; Procultura, que es otra situación bien particular; está En Red, y otras que tienen algunos problemas de datos que no corresponden al costo de los hechos con el costo de mercado”, indicó.

El exsenador fue enfático en señalar que “aunque fueran $10.000, esto sería igual de grave, porque tiene que ver con los campamentos, uno de los sectores con mayor necesidad y más debilidad”.

Y agregó que “nosotros creemos que se va a saber, y esperamos recuperar lo que se pueda, lo que más se pueda, esperamos recuperar hasta el último peso, esa es nuestra tarea, nuestra obligación”.

Al finalizar, el ministro fue claro sobre el origen de estos casos de corrupción. “Esto no empezó en este Gobierno, y cuando nosotros llegamos, nos planteamos cambiar el modelo operativo, el cual está lleno de forados”, concluyó.

PURANOTICIA