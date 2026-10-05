Ministro de Seguridad lamenta asesinato de carabinero en Quilleco: "Chile debe estar detrás de ellos. Respaldarlos con hechos"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, lamentó el asesinato del sargento segundo Jaime Urrea Burgos, ocurrido la noche de este domingo en Quilleco.

"Duele profundamente el asesinato del Sargento 2° Jaime Urrea Burgos, un nuevo mártir de Carabineros, perteneciente a la dotación del Retén Canteras de la 1ª Comisaría de Los Ángeles", señaló el ministro en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que "Jaime acudió a un procedimiento en Quilleco, por violencia intrafamiliar y murió tras recibir un disparo mientras cumplía su deber de proteger a otros. Cada llamado de auxilio nos recuerda por qué necesitamos a nuestros Carabineros y cuánto arriesgan por nosotros".

"Chile debe estar detrás de ellos. Respaldarlos con hechos, darles las herramientas para enfrentar una delincuencia cada vez más violenta y recuperar el respeto a la autoridad. Nuestras más sinceras condolencias a Carabineros de Chile y sus familiares y amigos. Honor y gloria al Sargento Jaime Urrea", cerró el ministro.

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