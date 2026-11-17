Tras la aprobación de la ley en el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que este martes 17 de noviembre se emitirán los decretos para revertir el alza de los combustibles que rigen desde el jueves pasado.

En el Senado, tras la última votación del proyecto, el secretario de Estado señaló que a contar de este martes se iniciará "el proceso de dictación de decretos conducente, en el caso de la gasolina y el diésel, a reducir el alza de precios de la semana pasada en $40, pero en el diésel, además, una reducción adicional de $100 por litro".

Añadió que "debiésemos tener una rebaja en el precio de la gasolina del orden de $40 por litro el próximo jueves, partiendo el jueves en la noche y desde el viernes, y en el caso del diésel, la rebaja es del orden de 140 pesos por litro".

De igual forma, Quiroz sostuvo que "esto ha sido posible gracias a que en un período récord se discutió tanto en la Cámara como en el Senado el proyecto y se logró su aprobación en los términos que venía propuesto".

Este lunes, primero la Cámara de Diputados por 125 votos a favor y luego el Senado por 33 votos favorables aprobaron el proyecto que busca contener las alzas de los precios de los combustibles, además de aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga.

La iniciativa, acordada entre el Gobierno y los camioneros que realizaron un paro la semana pasada, define un tope a los precios de los combustibles hasta el 7 de abril de 2027:

- Para las gasolinas automotrices, la suma del componente variable y el “precio base”, en pesos por litro, no podrá superar la vigente al 5 de noviembre de 2026. En resumen, bajarán $40 por litro.

- Respecto del petróleo diésel, la suma del componente variable y el “precio base” no puede superar la vigente al 5 de noviembre de 2026 menos 100 pesos por litro, esto es, una baja de $140 por litro.

Este mecanismo operará desde el primer decreto que determine el componente variable del impuesto específico publicado tras la entrada en vigencia de la ley, y hasta el 7 de abril de 2027, inclusive.

Adicionalmente, se establece una nueva escala de recuperación del impuesto específico para las empresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones. La escala es la siguiente:

- Hasta 6 mil UF: 90%.

- Más de 6 mil y hasta 20 mil UF: 65%.

- Más de 20 mil UF: 50%.

PAGO DE PEAJES

Respecto de la Ley 19.764, que establece el reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles, el proyecto determina un reintegro excepcional del 70%, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, ambas fechas inclusive.

Asimismo, se define, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, un crédito fiscal destinado a empresas de transporte de pasajeros propietarias o arrendatarias con opción de compra de buses. Apunta a vehículos que prestan servicios de transporte público rural, interurbano o internacional, inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.

El mayor gasto fiscal del primer año presupuestario de vigencia de esta ley, estimado en US$820 millones, se financiará con cargo a la Partida del Tesoro Público. Los años siguientes será según la Ley de Presupuestos.

PURANOTICIA