En el marco de su visita oficial a Japón, el ministro de Defensa, Fernando Barros, recorrió las instalaciones de la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa en Kure y el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, uno de los principales referentes mundiales del compromiso con la paz y la preservación de la memoria histórica.

En la Base Naval de Kure, una de las más importantes de la marina japonesa, la delegación chilena fue recibida por el comandante del Distrito Naval de Kure, vicealmirante Yoshihiro Goka, y por el comandante del destructor JS “Nagara” (FFM-10), Hidetaka Wakushima.

Durante el recorrido, el ministro Barros pudo conocer en detalle las capacidades operativas y tecnológicas de la nave clase Mogami, una nueva generación de fragatas multipropósito desarrollada por Japón para responder a los actuales desafíos de seguridad marítima. Cabe destacar que Chile ha manifestado interés en adquirir este tipo de embarcaciones.

Estos buques cuentan con avanzados sistemas de vigilancia, automatización y combate, además de capacidades para desarrollar operaciones antisubmarinas, antiaéreas, antisuperficie y de contramedidas de minas. Su diseño permite operar con dotaciones reducidas y refleja el proceso de modernización tecnológica que impulsa la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa.

La visita también permitió generar un intercambio de experiencias sobre los principales desafíos que enfrentan las fuerzas navales de ambos países, especialmente en ámbitos como la protección de las rutas marítimas, la seguridad del Pacífico y la interoperabilidad.

MUSEO MEMORIAL DE LA PAZ

Posteriormente, la delegación chilena se trasladó hasta Hiroshima para visitar el Museo Memorial de la Paz, recinto dedicado a preservar la memoria de las víctimas del bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945 y transmitir a las nuevas generaciones las consecuencias humanitarias de los conflictos bélicos.

El museo se encuentra en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, donde también se ubican importantes monumentos conmemorativos, como el Cenotafio de las Víctimas de la Bomba Atómica y, en sus inmediaciones, la Cúpula de la Bomba Atómica, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996.

La visita tuvo un especial significado para la delegación chilena, ya que representó una oportunidad para reafirmar el compromiso de Chile con la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y la cooperación entre las naciones, principios considerados fundamentales para la seguridad internacional.

PURANOTICIA