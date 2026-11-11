Ministro Campos cuestiona a camioneros por paralizar pese a que han tenido "un tratamiento especial" durante este Gobierno

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, cuestionó el paro de camioneros y sostuvo que el sector ha recibido un tratamiento especial desde el inicio de la crisis del petróleo.

Afirmó que no existen argumentos para paralizar y advirtió sobre los efectos que el conflicto podría tener en la temporada de cerezas.

“Si hay un sector económico nacional que desde que comenzó la crisis del petróleo ha tenido un tratamiento especial ha sido el sector de los transportistas”, aseguró en entrevista con radio Infinita.

Aseguró que “yo ya perdí la cuenta de la cantidad de anuncios de medidas que el señor ministro de Hacienda ha ido anunciando en estos últimos meses en relación con ellos”.

“Si el sector agrícola hubiese recibido la mitad de los beneficios, ayudas, bonificaciones, tratamientos especiales que ha tenido en estos siete meses el sector de los transportistas, no sé, yo creo que el sector agrícola le estaría levantando un monumento a la Plaza de Armas al señor ministro de Hacienda”, añadió.

El secretario de Estado aseguró que “no existen argumentos” para realizar una paralización. “Lo que yo no entiendo es cómo un sector que ha tenido y que tiene un tratamiento especial ahora opte por generar todas estas complicaciones”, dijo.

“Hasta donde yo entiendo este es un conflicto entre particulares. Porque los transportistas ¿de qué se quejan? Dicen, miren, los dueños de la mercadería que transportamos no nos pagan un flete justo. Y por ende todos los costos los hemos tenido que asumir nosotros. Pregunta: ¿Y qué tiene que ver el Estado en eso?”, se preguntó.

Finalmente, el ministro Campos también planteó su preocupación porque “en los próximos 30 días o 45 días es la época en la que se juega completamente la temporada de cerezas en Chile”.

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