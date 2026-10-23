Ministro Barros asegura que hay "control total" en materia de inmigración ilegal en su visita a la frontera norte

Hasta la VI División de Ejército se trasladó el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros junto al comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, para inspeccionar en terreno unidades de la frontera norte en la región de Tarapacá.

El secretario aseguró que "ya tenemos un control total y una situación prácticamente normal en materia de inmigración ilegal. Un gran éxito en la incautación y en la detención del contrabando en niveles del 225 %, en comparación al año pasado".

Agregó que este trabajo mancomunado entre las policías y las FF.AA. significaba "más tranquilidad, no solo para los habitantes de la región, sino que para todos los chilenos, porque el compromiso con la seguridad del Gobierno del Presidente Kast es parte esencial del trabajo que hacemos día a día, porque estamos trabajando para usted”.

Por su parte, el general Varela destacó el trabajo de los efectivos desplegado hace más de tres años, en turnos de 25 días, en el marco del Decreto Supremo N°78 sobre Infraestructura Crítica en la Jefatura Fronteriza, señalando que “es muy relevante la labor profesional que cumple el personal militar en los diferentes despliegues a lo largo del territorio nacional, y en particular en la frontera, porque además es una demostración del compromiso con el país”, puntualizó.

(Imagen: Ministerio de Defensa)

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