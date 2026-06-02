Ministro Arrau presentó plan de seguridad en el Senado: 7 focos de gestión y prioridad en 8 proyectos

Un plan de 7 focos de gestión y una agenda legislativa que priorizará, por el momento, 8 proyectos de ley, dio a conocer el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, durante una sesión especial en el Senado, solicitada para analizar el estado de esa materia en nuestro país.

El análisis de estas propuestas continuará este miércoles 3 en una sesión especial que se realizará entre las 13:00 y las 15:00 horas. Esto, debido a que la mayoría del tiempo de la sesión de esta tarde fue utilizada por la exposición del secretario de Estado, por lo que los senadores no tuvieron la posibilidad de plantear sus opiniones, propuestas o reparos.

El secretario de Estado contextualizó el fenómeno criminal y de seguridad que existe en el país y cómo se ha ido transformando en delitos más violentos, más armados y más organizados. "Tenemos una emergencia, un problema de seguridad pública que afecta incluso la seguridad nacional y ese es nuestro punto de partida", mencionó.

HOJA DE RUTA

El ministro explicó que los esfuerzos estarán orientados en siete focos de gestión:

Controlar las calles y barrios Terminar con el reclutamiento Protección de fronteras y rutas críticas Combate contra el crimen organizado Control de cárceles y cadena penal Consolidar la institucionalidad del Ministerio de Seguridad Restituir la legitimidad policial

Respecto de la cartera legislativa que se quiere priorizar, indicó que hay proyectos que ya están en tramitación, a los cuales se les fijará urgencia, y que se presentarán otros.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra:

Extender de 12 a 24 horas la flagrancia .

. Un proyecto que busca modificar el sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos, permitiendo su retención por un período mayor al actual .

. La Ley antiencapuchados .

. Un proyecto para penalizar la pertenencia a grupos criminales .

. La iniciativa que permite el juicio oral en ausencia .

. Una modernización a la carrera de Carabineros .

. Una reforma a Gendarmería para incorporarla al Ministerio de Seguridad y cambios en la PDI para crear un escalafón de oficiales policiales investigadores en materias financieras y tecnológicas.

Asimismo, dijo que para el Ejecutivo es importante el proyecto sobre registro nacional de vándalos; el proyecto de ley anti turbazos; la iniciativa que busca fortalecer la seguirdad perimetral de las cárceles; seguridad en el Metro y las Reglas sobre Uso de la Fuerza (RUF), entre otras iniciativas.

Tras la exposición, que coincidió con la hora de término de la sesión, las y los senadores Yasna Provoste, Luciano Cruz-Coke, Gustavo Sanhueza, Alfonso De Urresti, Rodolfo Carter, Fidel Espinoza e Iván Flores solicitaron extender el tiempo de la sesión para poder entregar sus opiniones y hacer las consultas respectivas al ministro. No obstante, el senador Ignacio Urrutia no dio la unanimidad requerida, por lo que se acordó citar a una nueva sesión especial este miércoles 3 de junio entre las 13:00 y 15:00 horas.

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