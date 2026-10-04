Ministro Arrau por reforma de seguridad: "A las derechas se les exige más"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la reforma constitucional en materia de seguridad y sostuvo que "algunos de los parlamentarios que han criticado eso son autores de proyectos de reformas constitucionales que buscan una u otra de las materias que están en nuestro proyecto".

En conversación con La Tercera, Arrau señaló que "tal como dijo el ministro del Interior, estamos dando todo el espacio posible para que los senadores que están en esa comisión (de Constitución) y otros que se han ido uniendo a esa discusión puedan llegar a algún consenso. No estamos enamorados de una redacción u otra. Lo que nos interesa es avanzar".

El titular de Seguridad indicó que "algunos de los parlamentarios que han criticado eso son autores de proyectos de reformas constitucionales que buscan una u otra de las materias que están en nuestro proyecto de reforma.

Hay cerca de 20 proyectos de reformas constitucionales que tocan unas u otras materias, estados de excepción, regímenes penitenciarios y otros, de autores de todos los colores políticos".

En cuanto a lo que es necesario mantener del texto original impulsado por el Ejecutivo, Arrau afirmó que "lo primero es tener un listado de organizaciones de crimen organizado. Hoy día Chile no cuenta con esa herramienta. Cada vez que se persigue, y si es que se llega a condenar a personas por el delito de pertenecer a organizaciones criminales, hay que demostrar no sólo la pertenencia de la persona a esa organización, sino que también su existencia. Eso no solamente es más trabajo, es incertidumbre, y por eso, muchos países desarrollados tienen listados".

"En segundo lugar, lo que ya hemos dicho es que Gendarmería de Chile tenga un rol importante en cuanto a la segregación penitenciaria. Y, en tercer lugar, hay que darles una mirada a los estados de excepción constitucional", añadió.

Al ser consultado sobre los sondeos de opinión donde las personas creen que el manejo en seguridad del Gobierno ha sido peor de los que se esperaba, el secretario de Estado indicó que "llevamos 12 años en torno a 70-80% en la pregunta sobre ¿usted cree que va a aumentar o disminuir la delincuencia? Primera vez en 12 años que caímos a un nivel de un 40%. Quebramos la tendencia (...). Acá hay un plan, trabajo, planificación y gestión. Si seguimos así en muchos de estos indicadores, el próximo año vamos a estar a niveles pre 2018".

"Cuando llevamos muchos años de desesperanza, pasamos a lo que está haciendo este gobierno, que es validar el rol de la autoridad, apoyar a las fuerzas de orden que están más activas, más motivadas, con cifras récord de postulantes a las escuelas. ¿Falta mucho? Muchísimo, porque el nivel de violencia y de crimen organizado que estamos enfrentando no es el mismo que había hace 10 años. Y eso es lo que este país no entendió. Por eso necesitamos nuevas herramientas. Va a tomar tiempo, por supuesto, pero los estudios de opinión ya están mostrando algunos brotes verdes", aseguró.

Asimismo, mencionó que "a las derechas, en general, se les asocia con más seguridad, más orden, más crecimiento económico y se les exige más. Tenemos una vara alta, está bien que la ciudadanía nos exija mucho, porque la seguridad es la primera urgencia de los chilenos".

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