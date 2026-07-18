Ministro Arrau destaca valentía del cabo Cosme tras su muerte: “buscaba que el asesinato de un compañero no quedara impune”

La valentía y el compromiso con la justicia del cabo primero Marco Cosme Barquero fueron destacados por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, luego de confirmarse el fallecimiento del funcionario de Carabineros.

Cosme, integrante del GOPE Araucanía, se encontraba internado en estado crítico tras resultar herido durante un operativo desarrollado en el sector de Punucapa, en Valdivia.

El procedimiento tenía como objetivo detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien permanecía prófugo y es sindicado como presunto autor material del asesinato del entonces cabo Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020.

Durante la intervención policial, el imputado habría disparado contra los funcionarios que intentaban concretar su captura. Cosme resultó gravemente herido y falleció este sábado, pese a los esfuerzos médicos realizados en el Hospital Base de Valdivia.

Tras conocerse la noticia, el ministro Martín Arrau condenó el ataque y resaltó el propósito que motivaba el trabajo del funcionario.

Cosme “murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune”, manifestó la autoridad, en referencia al crimen del suboficial mayor Eugenio Naín.

“El detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y cobarde. Fue herido y permanece bajo custodia. Ahora deberá responder ante la justicia, esperamos que sin ningún tipo de contemplación”, agregó.

El operativo terminó con la captura de Cancino Tapia, quien permanece hospitalizado bajo custodia mientras se espera que su condición permita realizar la audiencia de formalización.

Finalmente, el ministro de Seguridad Pública entregó sus condolencias a los familiares del cabo primero y manifestó su respaldo a Carabineros.

“Chile está con la familia de Marco, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos”, aseguró.

PURANOTICIA