Ministro Arrau destaca caída de homicidios y emplaza al Senado para agilizar tramitación de proyectos de seguridad

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio a conocer que entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2026 los robos con violencia o intimidación disminuyeron un 19,1%; es decir, 9.679 casos menos. En el mismo período, los robos violentos de vehículos registraron una baja de 24,2%, lo que equivale a 1.729 casos menos.

Tras el Comité Policial de este lunes, la autoridad entregó el balance de gestión e hizo un llamado al Senado para agilizar la tramitación de proyectos de seguridad que aún esperan en la comisión de Constitución.

El secretario de Estado atribuyó estos resultados al plan «Operativo de Seguridad», que "tiene 7 focos de gestión y más de 60 iniciativas concretas de acción, las que fortalecen el despliegue en terreno de nuestras policías y la presencia del Estado en todas las regiones del país. Esta acción permanente y diaria es la que está dando buenos resultados, en cuanto a disminución de homicidios, robos con violencia”, afirmó.

OTRAS CIFRAS

En materia de homicidios, al 8 de noviembre se registran 171 víctimas menos que en igual período de 2025, lo que representa una baja de 18%. “Esta es la magnitud de los avances que tenemos gracias a la acción de las policías, del Ministerio Público y todos los organismos que colaboran con el Sistema de Seguridad Pública”, destacó.

Respecto del control fronterizo, los ingresos irregulares detectados en la frontera norte disminuyeron un 85,2%, y fue reconducido el 78,2% de las personas adultas detectadas. “Los ingresos detectados se están devolviendo de manera inmediata, sobre el 70% de los ingresos irregulares, en comparación con cifras más cercanas al 20 o 30% que se tenían el año anterior. Es decir, es un cambio radical, porque seguimos ordenando nuestra casa y controlando las fronteras de Chile”, sostuvo.

Las incautaciones de droga, en tanto, alcanzan las 122 toneladas en lo que va de 2026, que representa un 30,5% más que el año anterior, principalmente marihuana. El ministro vinculó este resultado con la seguridad en los barrios: “Toda esta actividad fronteriza tiene un efecto enorme y directo en nuestros barrios. Hoy, con este mayor decomiso y control fronterizo, logramos un impacto en dar más seguridad a las familias en cada comuna”.

En orden público, los detenidos por desórdenes públicos aumentaron un 40,3%, con una cantidad de eventos similar a la de 2025. “Está bien manifestarse, es un derecho que se respeta, pero no vamos a aceptar que se interrumpa el tránsito, se generen trastornos a la vida tranquila que merecen vivivir todos los ciudadanos. La manifestación legítima nada tiene que ver con lanzar piedras, destruir el espacio público y el comercio, o atacar con bombas incendiarias a las policías”, advirtió el secretario de Estado, quien agregó que “la acción de Carabineros para resguardar el orden público ha sido decidida y cuenta con todo el respaldo del Gobierno”.

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