Ministro Arrau destaca aumento "histórico" de presupuesto para policías en 2027

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que Carabineros, la PDI y Gendarmería recibirán un aumento "histórico" de su presupuesto en 2027.

Al término del comité policial, Arrau declaró que "es un presupuesto histórico para las tres policías, incluyendo la Gendarmería de Chile como policía penitenciaria".

Agregó que es "un aumento del 9% respecto al proyecto de ley aprobado el año pasado. Esto implica el presupuesto más grande de la última década para las policías".

"A esto hay que sumarle además las leyes que se están tramitando, como la Ley de Mejora de Carabineros y de Policía de Investigaciones, que ingresarán las próximas semanas, lo cual va a hacer que esta cifra aumente más aún", añadió.

También resaltó que "ese es el compromiso del gobierno del Presidente Kast con las policías. Un apoyo político, que hemos dado en el primer minuto; apoyo financiero, que es esta Ley de Presupuestos, y con las Reglas de Uso de la Fuerza también como un apoyo jurídico".

"Ese es el apoyo que se necesita y los buenos números que llevamos este año son parte de la expresión por parte de las policías de ese apoyo", concluyó.

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