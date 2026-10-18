Ministro Arrau cuestiona respaldo político a la violencia a 7 años del Estallido Social

A siete años de las movilizaciones que marcaron octubre de 2019, el debate sobre sus consecuencias políticas, sociales y económicas volvió a instalarse en la agenda nacional. En medio de una nueva conmemoración del estallido social, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó a los sectores que respaldaron o justificaron los episodios de violencia registrados durante ese período y abordó las medidas dispuestas para enfrentar eventuales incidentes durante la jornada.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado realizó un balance crítico de lo ocurrido hace siete años, planteando que la experiencia dejó lecciones respecto de las consecuencias de legitimar la violencia como mecanismo de expresión de demandas sociales.

“La sociedad entendió que era mala idea validar la violencia, porque trae consecuencias posteriores de una inestabilidad en nuestro país”, sostuvo la autoridad, quien también relacionó aquellos acontecimientos con el escenario de incertidumbre económica que enfrentó Chile.

Sus declaraciones se producen en una fecha que continúa generando distintas interpretaciones sobre el significado del estallido social, sus demandas originales y los hechos de violencia que acompañaron algunas de las manifestaciones.

LIBERTAD CONDICIONAL DE MATURANA

Otro de los asuntos abordados por el ministro fue la libertad condicional concedida a Patricio Maturana, condenado por las lesiones que provocaron la pérdida de visión de Fabiola Campillai durante las manifestaciones de 2019.

Consultado por esta resolución, Arrau descartó que la decisión judicial pueda interpretarse como una situación de impunidad, argumentando que existió un proceso penal que terminó con una condena.

“Son decisiones judiciales, así que impunidad claramente no hubo. Yo tendré mi opinión personal, pero como Ministro de Seguridad, claramente yo soy respetuoso de los fallos y las decisiones jurisdiccionales”, señaló.

De esta manera, el secretario de Estado evitó profundizar en su valoración personal sobre el beneficio otorgado a Maturana, enfatizando que su responsabilidad institucional exige respetar las determinaciones adoptadas por los tribunales de justicia.

DESPLIEGUE POLICIAL ANTE NUEVAS MANIFESTACIONES

En materia de seguridad, Arrau confirmó que Carabineros preparó un operativo preventivo para este domingo 18 de octubre, considerando las distintas convocatorias a manifestaciones programadas con motivo del séptimo aniversario del estallido social.

Aunque evitó entregar cifras sobre la cantidad de funcionarios destinados a los procedimientos, explicó que la institución policial cuenta con planes de contingencia orientados a resguardar el orden público y responder ante posibles situaciones de violencia.

El ministro también hizo una distinción entre el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse y aquellas conductas que puedan constituir delitos, como agresiones contra funcionarios policiales o daños a bienes públicos y privados.

En ese sentido, recalcó que las personas tienen derecho a expresar sus opiniones y participar en manifestaciones, siempre dentro del marco establecido por la legislación vigente.

Respecto de la capacidad de respuesta institucional, afirmó que “hoy día Carabineros tiene bastantes medios, más que hace otros tiempos, tiene más respaldo y por tanto la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal”.

PURANOTICIA