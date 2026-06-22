Ministro Arrau anuncia fuerza de tarea para control fronterizo en la Macrozona Norte y promete propuestas "bastante duras"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció la formación de una segunda fuerza de tarea, ahora en la Macrozona Norte, con foco en el control fronterizo.

La autoridad dio a conocer tras participar de una nueva sesión del Comité Policial junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) que "ya estamos trabajando, hace algunas semanas, de hecho, y vamos a sacar un informe, yo creo que de aquí a un mes, sobre propuestas bastante duras que avanzan bastante sobre una mejor política pública para nuestro control fronterizo".

El secretario de Estado añadió que "tenemos que pasar a mirar nuestra frontera como una instalación, una gran instalación de seguridad".

También explicó que esta fuerza tarea, que se suma a la de Macrozona Sur, busca una "mejor coordinación de los servicios públicos, para sacar recomendaciones de política pública".

Además, enfatizó que "la opinión seria y fundamentada es que tenemos que hacer mucho más por nuestro control fronterizo".

En cuanto a resultados, destacó el último megaoperativo conjunto entre Carabineros y la PDI que dejó 1.019 detenidos

Asimismo resaltó el modelo territorial cero (MT0) de la PDI, que registra más de 1.700 detenidos en lo que va del año.

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