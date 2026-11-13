Ministro Arrau advierte a camioneros que siguen movilizados que Carabineros despejará rutas

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, adviritó a los camioneros que mantienen bloqueos carreteros a lo largo del país, luego del acuerdo alcanzado con los gremios transportistas.

La autoridad indicó que Carabineros despejará las rutas que se encuentren tomadas-

Arrau afirmó que “el Gobierno dialogó y llegó a acuerdos, pero el derecho a manifestarse no puede implicar trastornos para el resto de la población o impedir el libre tránsito".

Añadió que "es por eso que Carabineros está actuando, para hacer cumplir la ley de tránsito e impedir desórdenes afectando al resto de la población”.

Finalmente, sostuvo que “la ley se cumple, eso es lo que estamos haciendo para dar tranquilidad al resto de la población".

El ministro de Seguridad Pública reiteró que el derecho a manifestarse debe ejercerse respetando la normativa vigente y sin impedir el desplazamiento de la ciudadanía.

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