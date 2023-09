Ministro Álvaro Elizalde responde a expresidente Piñera: “Su mandato fue respetado”

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, respondió a los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien señaló que en una entrevista con un medio argentino que en octubre de 2019 sufrió "un Golpe de Estado no tradicional" durante el estallido social.

"Solo quiero señalar, y sin polemizar, que en Chile la profunda crisis que se vivió bajo el gobierno del presidente Piñera, con motivo del estallido de octubre de 2019, se resolvió a través de canales democráticos e institucionales. Se estableció un camino institucional y el mandato del presidente Piñera fue respetado... No son comparables las situaciones", dijo Elizalde en Mega.

“Insisto, él habló de 'Golpe de Estado no tradicional'... La crisis profunda, que tenía que ver con descontento de la ciudadanía, se resolvió a través de mecanismos democráticos e institucionales, lo reitero", complementó.

El secretario de Estado prosiguió diciendo que "siempre he rechazado la violencia, desde aquel entonces, cuando era senador del Maule, siempre lo condené. La violencia no permite construir un Chile más justo... No quiero armar polémicas, pero algunas de sus declaraciones (del presidente Piñera) muchas veces, en vez de mejorar ánimos, profundizaron el malestar".

Por último indicó que "cada uno debe asumir la cuota de responsabilidad que le cabe en una crisis de esa naturaleza. Y el presidente Piñera era la máxima autoridad del país".

