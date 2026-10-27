Ministra Wulf por rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores: "Esto no lo podemos justificar"

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, se refirió a la polémica por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Canal 24 Horas, la autoridad afirmó que "el Presidente ayer fue muy claro, él dijo que el Estado ha cometido un error, el Estado falló y creo yo que no hay una explicación técnica que pueda responderle a las víctimas".

"El ministro de Justicia ha tenido un despliegue explicando que este es procedimiento que se ha aplicado en las últimas décadas, pero la verdad es que nosotros tenemos aquí a víctimas de delitos que son horrorosos, que necesitan una respuesta y eso el Gobierno se está haciendo cargo de dar una solución que permita que esto no se vuelva a repetir", añadió.

La secretaria de Estado sostuvo que esto es "algo que lleva mucho tiempo, como dijo el ministro de Justicia, él implementó la ley, pero en esto la respuesta técnica no es suficiente para las familias".

Asimismo, recalcó que "en esto tienen toda la razón las familias de estar dolidas, esto no podemos justificarlo" y señaló que "tenemos que estar a la altura de lo que se nos exige, a la altura de lo que ha solicitado el Presidente de la República, esta tarea está encomendada al ministro de Justicia".

Asimismo, enfatizó la necesidad de concretar a la brevedad una "solución real que pueda cerrar esta herida" para las víctimas y sus familias.

Wulf insistió en que se trata de "una agenda que está depositada en el ministro de Justicia, pero yo siempre voy a estar disponible como ministra de Desarrollo Social para ir a acompañar a las familias que están pasándolo mal".

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