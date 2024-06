Ministra Vivanco por chats encontrados en celular de Hermosilla que involucran a su esposo: "Exceso de buena fe"

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a los chats encontrados en el celular de Luis Hermosilla que involucran a su esposo, Gonzalo Migueles.

Según Ciper Chile, se halló un pantallazo con una conversación entre Migueles y el fiscal Carlos Palma en medio del último proceso de elección de fiscal nacional.

Este lunes, la magistrada aseguró que “aquí ha habido un exceso de buena fe por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra”.

“El resto, me parece a mí que va a haber acciones en este caso, por lo cual no me corresponde pronunciarme a mí porque no fue en un entorno que yo tuviera participación”, añadió.

Asimismo, afirmó que “acá ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no de influencia ilegítima, sino de tratar de darle una información que pidió”.

“Cuando tú actúas de buena fe, y tratas de ayudar a una persona que te lo pide, pero esa persona lo toma y lo maneja (…) No voy a hablar del fiscal Palma, no me corresponde, pero aquí eso es lo que ha pasado”, acotó Vivanco.

En un reportaje de Ciper se dieron a conocer chats del abogado Luis Hermosilla que revelan un ofrecimiento de Migueles para pagar un doctorado al fiscal Carlos Palma.

Esto habría ocurrido durante la última nominación de Fiscal Nacional, a cambio de apoyar a José Morales, candidato de Migueles al cargo. Finalmente, Ángel Valencia asumió como jefe del Ministerio Público.

