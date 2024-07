Ministra Tohá por Estado de Sitio para la Región Metropolitana: "No lo vemos como una opción"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la propuesta de algunos parlamentarios respecto a decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana, luego de la serie de homicidios ocurridos los últimos días.

Tras el Gabinete Pro Seguridad que se llevó a cabo en La Moneda, Tohá aclaró que la “participación de militares no se descarta. En este momento, Estado de Sitio no lo vemos como una opción”.

Además, anunció que este jueves “hay una reunión con bancadas oficialistas, integrantes de las comisiones de seguridad que va a dirigir el subsecretario. Están también planificadas reuniones con los presidentes de las comisiones de Seguridad, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado”.

“Están ahora mismo llamando a las bancadas de oposición para tener una reunión en los próximos días y ver si prefieren hacerla aquí en Santiago o la próxima semana que están de vuelta de la semana distrital. Y también, por supuesto, que se va a hacer una reunión con los presidentes de las comisiones de Seguridad”, indicó.

La secretaria de Estado detalló que se encuentran evaluando distintas formas de despliegue de las Fuerzas Armadas, “que puedan complementar el esfuerzo de seguridad, especialmente hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica. Y en esa evaluación recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas”.

“El instrumento de Estado de Sitio para la Región Metropolitana no nos parece un instrumento que vaya a servirnos en esa conversación. En este momento no tenemos la definición de aplicarlo porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría”, recalcó.

Por otro lado, Tohá comentó sobre la nueva cárcel de alta seguridad que fue anunciada la mañana de ste jueves por el Presidente Gabriel Boric.

Al ser consultada sobre si tendrá una cercanía al modelo de El Salvador, la autoridad afirmó que “nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que nos puede dar mejores resultados”.

“El modelo que nosotros tenemos hace referencia a las mejores experiencias de alta seguridad que hay en el mundo, que se conocen, están fundamentalmente en Europa”, agregó.

La titular del Interior aseguró que “no es una idea que se improvisó ahora, se viene pensando hace tiempo y las locaciones que han considerado y finalmente la que se definió contempla los posibles conflictos, para minimizarlos y elegir lugar que no genere esas dificultades”.

