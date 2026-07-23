Ministra Rincón por reposición eléctrica: "Estamos avanzando, no ha sido fácil" y confirma compensaciones por cortes de luz

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó el proceso de reposición del suministro eléctrico tras el sistema frontal que afectó a diversas regiones del país y aseguró que, si bien los trabajos han permitido restablecer el servicio en gran parte del territorio, La Araucanía y Coquimbo continúan siendo las zonas más afectadas.

En conversación con Radio Duna, la secretaria de Estado explicó que las labores de recuperación han enfrentado dificultades debido a las condiciones de acceso en algunos sectores.

"Estamos avanzando, no ha sido fácil, en todo el país hay diferencias en algunos lados producto de la situación compleja de acceso, de caminos. Hoy día los dos más complicados son La Araucanía con 19.846 personas y en Coquimbo con 18.047".

La ministra sostuvo que el suministro eléctrico se ha restablecido de manera satisfactoria en la mayor parte del país, aunque reconoció que en algunas regiones las condiciones geográficas han ralentizado los trabajos.

"En general el suministro se ha ido recuperando bastante bien en el resto del país. En la región de Valparaíso nos ha costado un poco más y creo que es importante señalar que en muchos de los lugares de la región de Coquimbo tienen que ver con acceso".

Además, enfatizó que el objetivo del Gobierno es restablecer completamente el servicio eléctrico.

"No vamos a descansar hasta que no tengamos a todos nuestros clientes con su suministro eléctrico", recalcó la titular de Energía.

Rincón también recordó que los usuarios afectados por los cortes de energía tienen derecho a compensaciones económicas, siempre que presenten el reclamo correspondiente ante la empresa distribuidora o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

"Los clientes que hayan estado sin suministro eléctrico, por normativa legal -y aquí es súper importante que hagan los reclamos en la página web de la empresa o de la SEC- que sepan que ellos van a tener una compensación económica por el problema de la luz que se multiplica el doble".

La secretaria de Estado agregó que las empresas también deberán responder por las pérdidas de alimentos y por los daños sufridos por electrodomésticos a raíz de los cortes de suministro.

"Después hay compensaciones que tienen que ver con pérdida de alimentos, que también se van a compensar (...) y después todo lo que tenga que ver con reparaciones o reembolsos por electrodomésticos que tuvieron desperfecto productos de estos cortes también van a ser asumidos por la empresa", indicó.

Finalmente, la ministra se refirió al proyecto que busca evitar un alza en las cuentas de electricidad, destacando que la iniciativa ya fue despachada.

"Estamos muy contentos porque no es solo pagar esta deuda, los clientes vamos a empezar a pagarla el año 2028", manifestó.

PURANOTICIA