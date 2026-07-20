Ministra Rincón advierte que reposición del suministro eléctrico en Coquimbo "va a demorarse un poco más"

La ministra de Energía, Ximena Rincón, realizó un balance del estado del servicio eléctrico tras el sistema frontal que afecta a gran parte del país y advirtió que la región de Coquimbo enfrenta uno de los escenarios más complejos, por lo que la reposición del suministro podría tardar más de lo previsto.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado sostuvo que el evento meteorológico ha generado importantes afectaciones, aunque destacó la respuesta que ha tenido la región Metropolitana.

"Ha sido muy duro. La región Metropolitana bastante bien en comparación con lo que ha sido otros eventos en otras época. Hoy teníamos en la Metropolitana 3.000 personas con problemas de energía, es decir, 0,1% de la población", señaló.

La ministra explicó que las regiones más golpeadas por los cortes de suministro son Valparaíso, La Araucanía y Coquimbo, siendo esta última la que registró un fuerte aumento de clientes afectados durante las últimas horas.

"Que se nos disparó anoche producto de dos torres de alta tensión y pasamos a 46.500 personas con las complejidades además de los cortes de caminos, que hacen muy difícil llegar a los lugares donde hay que reponer", afirmó.

Respecto de la situación en la región de Coquimbo, Rincón sostuvo que las labores de reposición se han visto obstaculizadas por la imposibilidad de acceder a distintos sectores debido a los daños provocados por el sistema frontal.

"La situación es mucho más compleja. De hecho, la empresa CGE, que tiene una cantidad de cuadrillas desplegadas impresionantes en la región, no ha podido llegar a muchos de los puntos afectados por cortes de camino", manifestó.

La autoridad explicó que la empresa incluso intentó utilizar medios aéreos para llegar a las zonas más complicadas, aunque las condiciones climáticas lo impidieron.

"Contrataron dos helicópteros para sobrevolar, desplazarse, llegar a los puntos más críticos, y no se pudo por las condiciones meteorológicas de la región", comentó.

Finalmente, la ministra advirtió que estas dificultades retrasarán el restablecimiento del servicio en algunos sectores.

"Eso significa entonces que vamos a demorarnos un poco más, porque mientras no se pueda acceder, no tenemos cómo llegar", concluyó.

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