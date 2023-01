Ministra del Interior ante peticiones para que se revoquen indultos otorgados por presidente Boric: "No existe ese mecanismo"

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, reiteró que el Gobierno no echará pie atrás a los 13 indultos presidenciales otorgados el pasado 30 de diciembre.

En conversación con Tele 13 Radio, sostuvo que "no existe ese mecanismo. No es que el Ejecutivo quiera o no quiera, no hay una modalidad por la cual se retrotraigan los indultos. Distinto sería el caso si es que no fueran válidos, pero equipos jurídicos examinaron esto y los procedimientos están hechos correctamente".

"Como acción del Gobierno, como que una autoridad, el Presidente o algún ministro diga que hemos decidido echar atrás estos indultos, no, ese procedimiento no existe. Lo otro es que un organismo encontrara un factor de invalidez de los indultos, pero hasta ahora no he conocido de ninguna razón que ameritara darlos por inválidos", añadió la secretaria de Estado.

Asimismo, explicó que respecto a las "desprolijidades" de los decretos, primero cada uno "se traduce en una solicitud que el Presidente la conoció, lo que solicita el postulante o el demandante de indulto, esos elementos sí los tuvo a la vista. Estos antecedentes de los historiales, ahí lamentablemente parece ser es donde hubo dificultades".

"Esa es la parte que yo no quisiera entrar en ese detalle, porque no lo manejo. Aquí lo que pasa es que intervienen muchos equipos, los que reciben la solicitud, construyen una carpeta, hay otros que analizan esas carpetas, otros le hacen minutas al Presidente y conversan con él de estos casos que le presentan", sumó.

Y afirmó que "hay otros equipos que hacen los comunicados de prensa que son los que al final la ciudadanía ve. En estos distintos grupos que intervinieron, unos son del Ministerio, otros son los filtros que están más cerca del Presidente, en esos espacios aparentemente es donde hubo descoordinaciones o información completa".

Tohá reconoció que en vista de la ofensiva y acciones anunciadas por parte de la oposición "sigue la polémica, pero quiero decir que hay que aprender en política a tener cuerdas separadas para las cosas. Eso tendrá sus dinámicas, quienes tengan dudas presentarán las acciones que quieran donde corresponda, pero ayer han pasado en paralelo varias cosas positivas".

En esa línea, destacó que "se aprobó con mucho menos enredo que veces anteriores el Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía, ha ido avanzando y se está tramitando bastante bien aspectada la reforma tributaria (…) se pueden lograr acuerdos mientras al mismo tiempo hay diferencias en otros temas".

Por otra parte, la jefa de la cartera de Interior se refirió a lo sucedido a eso de las 20:00 horas de este martes, cuando sus escoltas detuvieron a una persona que escapaba con un auto recién robado por la ruta 68, cuando ella se trasladaba desde Valparaíso a Santiago.

"Nos pasaron dos vehículos blancos tipo 4x4 que iban como en una carrera, uno los veía como en una carrera. Uno va a alta velocidad en la carretera y estos iban mucho más rápido que nosotros y se pasaban entre ellos, iban como toreándose, empezaron a pegarse topones el uno con el otro", expuso.

En ese contexto, ambos vehículos terminaron chocando, momento en que los escoltas que "iban conmigo detuvieron nuestro auto, pero nosotros vamos con un segundo auto y motoristas. Entonces, el segundo interceptó a estos autos, los motoristas también se bajaron, los encañonaron, hicieron que se bajaran del vehículo y ahí nos dimos cuenta de la dinámica: Era un auto que iba huyendo de otro que lo perseguía. En el segundo iba el propietario de un auto que había sido robado".

"Los escoltas que me acompañaban actuaron a una velocidad muy impresionante, controlaron la situación, detuvieron a la persona (...) Realmente fue impresionante", acotó la ministra.

