Ministra de la Mujer tras ratificación de Ángel Valencia como Fiscal Nacional: "Ahora lo que corresponde es trabajar"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió al nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Si bien en noviembre pasado La Tercera emitió una nota donde se afirmaba que la secretaria de Estado no estaba de acuerdo con que Valencia se instalara en la cabeza del Ministerio Público, esto fue desmentido en su momento por ella, quien calificó la aseveración como un "cahuín".

Cabe recordar que el abogado representó al exjuez Luis Barría en un caso de acoso sexual, algo que fue reprochado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, organización de la que Orellana fue parte antes de llegar a La Moneda.

En noviembre, la titular de la Mujer zanjó en que "no me hago cargo de cahuines que se publican en prensa. La nota mencionada no incluye ningún dato concreto, es eso. Alguien echa a andar un rumor, dicen que yo le dije a mis cercanos, mis cercanos lo niegan, pero al parecer no podemos dejar que la realidad desmienta un buen cahuín así que se publica igual".

Ahora bien, consultada este miércoles respecto a la ratificación que obtuvo el nuevo líder de la Fiscalía en el Senado, indicó que "soy una ministra del comité político, soy la ministra de la Mujer y dentro de las misiones de nuestra ley orgánica constitucional está precisamente la violencia contra las mujeres".

"Yo transmito el parecer de las organizaciones de mujeres, eso no tiene nada de raro, transmitir la posición de la sociedad civil, otra cosa es que esos elementos se ponderen. Dicho eso, ya tenemos fiscal, ahora lo que corresponde es trabajar", sostuvo.

Orellana aprovechó de señalar que "todas las cifras nos indican que las mujeres no quieren denunciar porque le ven poca eficacia al sistema judicial. Por lo tanto, queremos saber cuál va a ser la nueva línea en la fiscalía en torno a disminuir los archivos provisionales de causas de violencia contra las mujeres, mejorar las sentencias y el cumplimiento de cautelares".

Asimismo, valoró que Valencia "en su audiencia frente al Senado indicó que estaba interesado en poder, después de 9 años, incorporarse al circuito intersectorial de femicidios, que es una de nuestras herramientas más eficaces de persecución penal y de respuesta rápida ante las víctimas, estamos contentas porque en 9 años eso no había ocurrido".

